Tennis, Boris Becker: “Sinner è cresciuto in maniera impressionante, deve puntare a vincere uno Slam nel 2024”

Una piccola pausa, poi si riprenderà. Le Finals di Coppa Davis hanno sancito il termine della stagione agonistica del circuito maggiore del tennis. Si pensa ora a recuperare le energie spese in un’annata molto intensa, per lanciare il guanto di sfida in vista dei prossimi appuntamenti. Il primo, in ordine di importanza, è l’Open d’Australia che si terrà a gennaio a Melbourne.

Uno Slam nel quale Novak Djokovic vorrà confermarsi re incontrastato, nella consapevolezza di fronteggiare la nouvelle vague. Il pensiero va soprattutto allo spagnolo Carlos Alcaraz e a Jannik Sinner che, in una differente fase del 2023, hanno impegnato l’asso serbo. L’altoatesino, in particolare, negli ultimi tre scontri con il campione nativo di Belgrado è stato capace di imporsi in due circostanze su tre, infliggendogli in Davis una sconfitta che mancava dal 2011 e dal 2009 se si considera un ko non per ritiro.

Un successo, salvando tre match-point consecutivi, che ha rappresentato un qualcosa di mai visto nelle sfide con Nole protagonista. Per questo c’è grande curiosità per quanto accadrà nei prossimi mesi, nella consapevolezza che a livello Slam le condizioni saranno diverse.

Ne ha parlato ai microfoni di Eurosport Germania, il tecnico di Holger Rune ed ex grande giocatore del passato, Boris Becker. Il tecnico tedesco ha avuto modo di osservare da vicino Sinner, visto il successo nelle ATP Finals contro Rune: “La sua crescita è stata impressionante. Lui è sempre stato pericoloso, ma ora possiede una certa consistenza e una attitudine rilassata sul campo: questo lo rende ancora più temibile e lo aiuta anche nelle fasi critiche di gioco. E’ un ragazzo educato e riservato, nonostante sia una superstar, ed inoltre è incredibilmente simpatico“, ha affermato Becker.

“Quest’anno è la base per il prossimo grande passo, che deve essere quello di raggiungere la finale di un torneo del Grande Slam e magari anche vincerlo. Il tennis è in buone mani. Insieme al trio di Alcaraz, Rune e Shelton, sentiremo molto parlare di lui il prossimo anno“, ha aggiunto l’ex campione tedesco.

