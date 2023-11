Sinner rischia di giocare di notte a Parigi-Bercy: programma folle e poco rispetto per i giocatori

Gli organizzatori del Masters 1000 di Parigi-Bercy sono stati decisamente severi con Jannik Sinner, inserendolo nel programma notturno di mercoledì 1° novembre. Il tennista italiano, reduce dal trionfo al torneo ATP 500 di Vienna, affronterà Mackenzie McDonald nel sesto incontro sul Campo Centrale a partire dalle ore 11.00 e non prima delle ore 20.30. Il calendario è però estremamente folle e intenso, è altamente improbabile (per non dire impossibile) che l’altoatesino possa calcare il palcoscenico già alle ore 20.30.

Si inizierà con il confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov, che potrebbe durare parecchio. A seguire il greco Stefanos Tsitsipas dovrà prestare attenzione al canadese Felix Auger-Aliassime, in decisa ripresa, mentre il serbo Novak Djokovic dovrebbe superare agevolmente e velocemente l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Il tedesco Alexander Zverev partirà con tutti i favori del pronostico contro il francese Ugo Humbert. Questi quattro incontri si risolveranno in otto ore e mezza complessive? Non è assolutamente scontato, anzi… Il match tra l’austriaco Dominic Thiem e il danese Holger Rune non inizierà infatti prima delle 19.30, come da programma.

Salvo un forfait di Thiem o Rune, la partita di Jannik Sinner non potrà assolutamente iniziare alle ore 20.30. C’è dunque il serio rischio che l’azzurro vada a giocare in tardissima serata e magari anche di notte. D’altronde c’è un precedente freschissimo: lunedì Thiem ha finito di giocare contro lo svizzero Stan Wawrinka alle ore 02.23, vincendo in rimonta al terzo set. Un programma semplicemente folle e senza senso, che non rispetta i giocatori. Se Sinner dovesse giocare e, si spera, vincere nel cuore della notte avrebbe poi poco tempo di recuperare in vista dell’ottavo di finale già previsto per giovedì.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer