Sci di fondo oggi in tv, 10 km Ruka 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Continua la Coppa del Mondo di sci di fondo nel suo primo fine settimana, in quel di Ruka (Finlandia). La prosecuzione è affidata alle due 10 km, con quella femminile che partirà alle ore 10:00 e quella maschile che, nel programma, si avrà alle 12:15.

Ieri è stato il giorno delle situazioni quantomeno inconsuete. Se in qualche modo i domini di Svezia (donne) e Norvegia (uomini) sono rimasti immutati, il nome di Erik Valnes era senz’altro meno atteso vista la presenza in giro di Klaebo. Quanto a Emma Ribom, è ulteriore prova del fatto che in terra svedese il talento è enorme. L’Italia spera nel duo Pellegrino-De Fabiani, con il primo che ieri ha tenuto particolarmente bene.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Ruka oggi con le due 10 km. Queste saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport (donne) ed Eurosport 2 (uomini), oltre che in streaming su Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO 10 KM RUKA 2023 OGGI

Sabato 25 novembre

Ore 10:00 10 km individuale TC femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:15 10 km individuale TC maschile – Diretta tv su Eurosport 2

COPPA DEL MONDO RUKA 2023: TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, Eurosport 2, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, eurosport.it, Sky Go, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

10 KM RUKA 2023: ITALIANI IN GARA

UOMINI: Paolo Ventura (7), Simone Daprà (14), Davide Graz (21), Francesco De Fabiani (68), Federico Pellegrino (70)

DONNE: Anna Comarella (8), Caterina Ganz (14)

Foto: Pentaphoto