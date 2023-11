Sci di fondo, Federico Pellegrino apre con un ottimo quarto posto nella sprint di Ruka. A sorpresa non vince Klaebo!

Quarto posto per Federico Pellegrino nella gara d’apertura della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: a Ruka, località sciistica della città di Kuusamo, in Finlandia, la sprint in tecnica classica viene vinta dal norvegese Erik Valnes, che mette in riga il transalpino Richard Jouve, secondo, e l’altro norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, terzo.

La finale vede scappare via il norvegese Erik Valnes, che mantiene la testa fino al traguardo e vince in 2’37″96, precedendo di 0″83 il transalpino Richard Jouve, secondo, ed il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, terzo a 1″70, il quale nel rettilineo conclusivo supera Federico Pellegrino, ottimo quarto a 2″40, dopo un gran percorso nella fase finale. Quinto e sesto i norvegesi Ansgar Evensen e Matz William Jenssen.

Nelle semifinali Federico Pellegrino domina la seconda serie in 2’35″72 e fa segnare il miglior crono complessivo: con l’azzurro passano all’ultimo atto il transalpino Richard Jouve e quattro norvegesi, ovvero Erik Valnes, Johannes Hoesflot Klaebo, Matz William Jenssen ed Ansgar Evensen. Eliminati, invece, il padrone di casa finlandese Joni Maki, nono assoluto, e lo statunitense Ben Ogden, undicesimo complessivo.

Nei quarti di finale Federico Pellegrino vince la quarta serie in 2’33″76, miglior tempo assoluto, mentre escono di scena il vincitore delle qualificazioni, lo svedese Marcus Grate, caduto nella prima batteria e quindi 26°, il padrone di casa finlandese Emil Liekari, terzo al mattino ma poi 21°, e l’elvetico Valerio Grond, quinto nelle qualificazioni, ovvero il migliore degli esclusi dalle semifinali e quindi 13°.

