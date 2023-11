Italia-Svizzera, finale terzo posto Europei curling: programma, orario d’inizio, tv, streaming

L’Italia affronterà la Svizzera nella finale per il terzo posto agli Europei 2023 di curling maschile. L’appuntamento è per venerdì 24 novembre (ore 20.00) sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), dove gli azzurri cercheranno di conquistare la terza medaglia di bronzo consecutiva in campo continentale. La nostra Nazionale si era presentata da imbattuta alla semifinale di questa mattina, dove però la Svezia del fuoriclasse Niklas Edin si è imposta e ha impedito agli azzurri di accedere all’atto conclusivo per la prima volta nella storia.

Joel Retornaz e compagni proveranno ad avere la meglio sulla formazione elvetica, già battuta nella fase a gironi, per salire sul terzo gradino del podio e confermarsi ai piani nobile di questa disciplina in campo internazionale. Gli azzurri dovranno prestare massima attenzione a un avversario particolarmente rognoso e insidioso, che in semifinale è stato sconfitto dalla quotata Scozia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, finale per il terzo posto agli Europei 2023 di curling maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE TERZO POSTO EUROPEI CURLING

Venerdì 24 novembre

Ore 20.00 Finale terzo posto Europei curling maschile: Italia vs Svizzera

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse