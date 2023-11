Sci alpino, via libera della FIS per le discese femminili di Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia

Dopo il consueto opening stagionale dello slalom gigante di Soelden, aumenta l’attesa in vista del debutto della velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Le donne jet del Circo Bianco cominceranno il loro percorso agonistico invernale nel massimo circuito a Zermatt-Cervinia dal 15 al 19 novembre.

La FIS, in seguito al check odierno della neve, ha dato il via libera al Comitato organizzatore per lo svolgimento delle due discese femminili previste sabato 18 e domenica 19 novembre sulla pista ‘Gran Becca’. Una settimana fa era andato a buon fine anche il controllo neve in vista delle competizioni maschili che andranno in scena nella stessa località tra sabato 11 e domenica 12 novembre.

“Le continue precipitazioni nevose di questi giorni (oltre mezzo metro a Cime Bianche Laghi) unite ai depositi creati in primavera e alle basse temperature hanno consentito di preparare al meglio la pista ‘Gran Becca’, che da una settimana si presenta in condizioni invernali“, ha reso noto l’organizzazione delle gare di Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia.

Foto: Lapresse