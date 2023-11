Sci alpino, sarà Aspen a recuperare il gigante maschile di Coppa del Mondo cancellato a Sölden

Il maltempo è stato purtroppo sin qui il vero grande protagonista della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, con una lunga serie di gare cancellate ed un calendario sempre più complicato da riorganizzare. Quest’oggi nel frattempo è arrivata la notizia su come e quando verrà recuperato il gigante maschile di Sölden, annullato lo scorso 29 ottobre a causa del forte vento.

Questa gara è stata riprogrammata ad Aspen nella giornata di venerdì 1° marzo 2024, aggiungendosi così alle due competizioni previste in quel fine settimana nella località statunitense. In Colorado si disputeranno infatti anche un altro slalom gigante sabato 2 marzo e successivamente uno slalom speciale domenica 3, sempre meteo permettendo.

Sarà dunque un fine settimana interamente dedicato alle specialità tecniche, a differenza dell’anno scorso in cui Aspen fu teatro di due gare veloci con il successo di Marco Odermatt in Super-G e di Aleksander Aamodt Kilde in discesa libera. Il weekend americano rappresenterà il penultimo appuntamento stagionale del Circo Bianco maschile prima delle Finali di Saalbach.

