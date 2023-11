Scandicci-Maritza Plovdiv, orario Champions League volley e dove vederla in tv: programma, canale, streaming

Oggi mercoledì 8 novembre (ore 20.00) si gioca Scandicci-Maritza Plovdiv, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. Le Aquile scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico per fare il proprio debutto stagionale nella massima competizione europea. Scandicci incrocerà la poco quotata compagine bulgara, che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi.

C’è curiosità per capire se Ekaterina Antropova ha recuperato dall’infortunio muscolare che le ha impedito di giocare gli ultimi due incontri di campionato. Sulla carta dovrebbe essere un impegno particolarmente agevole per la compagine guidata da coach Massimo Barbolini, reduce dalla sconfitta nel big-match contro Conegliano e dal facile successo in Serie A1 contro Trento. La Savino Del Bene è carica per questa nuova avventura, con l’auspicio di arrivare a giocare le fasi calde della competizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Maritza Plovdiv, incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Euro Volley Tv e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 8 novembre

Ore 20.00 Savino Del Bene Scandicci vs Maritza Plovdiv – Diretta streaming su Euro Volley Tv

PROGRAMMA SCANDICCI-MARITZA PLOVDIV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Valerio Origo