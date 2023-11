Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer 2023. Doppia sfida, prima il trampolino piccolo, poi quello grande!

Nel weekend del 2 e 3 dicembre assisteremo alla seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci. La località preposta a ospitarla è Lillehammer (Norvegia), dove si verificherà la singolare dinamica di vedere due gare su due impianti differenti.

Sabato gli atleti si confronteranno sul trampolino piccolo, mentre domenica si sfideranno sul limitrofo trampolino grande. L’opportunità di utilizzare ambedue le strutture, edificate in vista dei Giochi olimpici invernali del 1994, è data dal fatto che siano letteralmente una di fianco all’altra, riducendo così al minimo gli scompensi logistici.

Si spera che l’organizzazione torni a dimostrarsi all’altezza dell’evento. Non va dimenticato come, a marzo, gli addetti ai lavori siano rimasti sconcertati dalle defaillance gestionali sia in tema di preparazione del trampolino, sia riguardo il supporto fornito alle varie squadre nazionali.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°2

Luogo: Lillehammer (Norvegia)

Impianto: Lysgårdbakken (HS98)

Competizioni ospitate: 7

Prima gara: 25 febbraio 1994

Ultima gara: 6 dicembre 2015

Luogo: Lillehammer (Norvegia)

Impianto: Lysgårdbakken (HS140)

Competizioni ospitate: 38 (Large Hill) *

Prima gara: 11 marzo 1993 *

Ultima gara: 16 marzo 2023

* Nota Bene: esiste una gara ante litteram disputata su trampolino nel marzo 1984. L’impianto era però differente da quello corrente, edificato in vista dei Giochi olimpici invernali 1994.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI (NH)

2013 – SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

2015 – FREUND Severin (GER)

2015 – GANGNES Kenneth (NOR)

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI (LH)

2013 – FREUND Severin (GER)

2014 – SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

2014 – KOUDELKA Roman (CZE)

2016 – PREVC Domen (SLO)

2016 – STOCH Kamil (POL)

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KRAFT Stefan (AUT)

2020 – PREVC Peter (SLO)

2020 – STOCH Kamil (POL)

2022 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2023 – KUBACKI Dawid (POL)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

5 (3-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

4 (2-1-1) – KRAFT Stefan [AUT]

3 (3-0-0) – STOCH Kamil [POL] {+ 0-1-0 su NH}

2 (1-1-0) – PREVC Peter [SLO] {+ 0-1-0 su NH}

2 (1-1-0) – KUBACKI Dawid [POL]

2 (0-1-1) – JOHANSSON Robert [NOR]

2 (0-1-1) – EISENBICHLER Markus [GER]

2 (0-1-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

2 (0-0-2) – HAYBÖCK Michael [AUT]

1 (1-0-0) – KOUDELKA Roman [CZE]

1 (1-0-0) – PREVC Domen [SLO]

1 (1-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

1 (0-1-0) – TANDE Daniel-Andre [NOR]

1 (0-1-0) – KOT Maciej [POL]

1 (0-1-0) – JELAR Ziga [SLO]

1 (0-1-0) – LANISEK Anze [SLO]

1 (0-0-1) – KASAI Noriaki [JPN]

1 (0-0-1) – LEYHE Stephan [GER]

1 (0-0-1) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-0-1) – GEIGER Karl [GER]

1 (0-0-1) – FETTNER Manuel [AUT]

1 (0-0-1) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

0 (0-0-0) – TAKEUCHI Taku [JPN] {ma 0-1-0 su NH}

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

NORMAL HILL

7 (2-2-3) – NORVEGIA

5 (2-1-2) – GERMANIA

3 (2-1-0) – AUSTRIA

2 (1-1-0) – FINLANDIA

2 (0-1-1) – GIAPPONE

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-0-1) – POLONIA

LARGE HILL

26 (12-3-11) – AUSTRIA

23 (4-15-4) – NORVEGIA

14 (6-2-6) – GERMANIA

11 (4-5-2) – FINLANDIA

10 (0-5-5) – GIAPPONE

9 (4-3-2) – SVIZZERA

9 (4-2-3) – POLONIA

6 (2-3-1) – SLOVENIA

3 (2-1-0) – REP.CECA

1 (0-1-0) – RUSSIA

1 (0-0-1) – FRANCIA

1 (0-0-1) – ITALIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 3 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 42° il 14 marzo 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 2 su 5

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 43° il 14 marzo 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate 1 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 44° il 14 marzo 2023

Ovviamente, tutti gli azzurri hanno gareggiato esclusivamente sul Large Hill.

