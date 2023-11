Salisburgo-Inter, quando si gioca Champions League: programma, orario, tv, streaming

La UEFA Champions League è pronta a tornare in scena con le tante sfide entusiasmanti pronte a regalare spettacolo ma soprattutto gol e campioni sul terreno di gioco. Man mano ci stiamo avvicinando alla fase clou del torneo e le sfide si fanno sempre più importanti, così come la posta in gioco. E dando un’occhiata al calendario risalta sicuramente un match avvincente che vedrà coinvolta una squadra italiana. Stiamo ovviamente parlando dell’incontro tra il Salisburgo e l’Inter.

Gli austriaci accoglieranno all’interno della Red Bull Arena i nerazzurri. Attualmente gli uomini di Gerhard Struber si trovano al terzo posto e sarebbero tagliati fuori dai possibili ottavi di finale: servirà dunque un’impresa contro un Inter solida. Simone Inzaghi e i suoi occupano il primo posto condiviso con la Real Sociedad e non hanno intenzione di fermarsi: l’obiettivo sarà certamente quello di chiudere il discorso qualificazione. Vedremo chi la spunterà a partire dalle ore 21.00 di martedì 7 novembre.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Salisburgo-Inter, match valido per la quarta giornata della UEFA Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Prime Video. Inoltre non mancherà la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO SALISBURGO-INTER (7 NOVEMBRE)

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 Salisburgo-Inter – Diretta streaming su Prime Video

PROGRAMMA SALISBURGO-INTER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: Prime Video

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse