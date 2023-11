Rugby, le Zebre Parma a caccia del bis contro Cardiff

Si disputa questo fine settimana la quinta giornata dell’United Rugby Championship e domani sera le Zebre Parma scenderanno in campo al Lanfranchi contro i gallesi di Cardiff. E dopo essere tornata alla vittoria dopo 26 sconfitte contro gli Sharks la franchigia federale vuole concedersi subito un bis di lusso.

Avversario di giornata, come detto, Cardiff, che come le Zebre sin qui ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte. Ma se i ragazzi di Fabio Roselli si sono messi in luce principalmente in attacco, mostrando spesso problemi quando non hanno la palla in mano, i gallesi hanno nella difesa il loro punto di forza, ma faticano palla in mano. Il confronto, infatti, dice che Cardiff ha segnato solo 75 punti contro i 108 delle Zebre, ma ne ha subiti solo 81, contro i 138 della formazione emiliana.

Cardiff, così, ha ottenuto tre bonus difensivi, perdendo tutte le partite con un margine di scarto minimo, mentre le Zebre Parma oltre a due bonus difensivi hanno portato a casa tre bonus offensivi, segnando quindi 4 o più mete in tre partite su quattro. E i bonus fanno la differenza in classifica, con gli italiani avanti di due punti sui gallesi.

Sarà una sfida dura, molto probabilmente equilibrata e che, visti i precedenti stagionali delle due squadre, potrebbe chiudersi con uno scarto minimo. Per le Zebre Parma sarà fondamentale confermare il proprio gioco offensivo, mettendo in difficoltà la difesa di Cardiff, mentre dall’altra parte in difesa la franchigia federale non deve concedere ai gallesi quelle occasioni che sin qui il XV di Cardiff non ha saputo sfruttare.

