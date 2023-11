Rugby, Alessandro Garbisi: “Ora dobbiamo confermarci lontano da Treviso”

Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate dell’United Rugby Championship significano secondo posto in classifica a un solo punto dalle tre leader del campionato per il Benetton Treviso. Un avvio di stagione che il mediano di mischia Alessandro Garbisi ammette “non avremmo potuto sperare di avere”, ma che ora va confermata.

E sulle pagine della Tribuna di Treviso Garbisi conferma che, dopo aver vinto a Cardiff, le tre partite interne sono state fondamentali. “L’obiettivo era certamente quello di partire bene, giocando anche sul calendario abbastanza favorevole con le tre gare in casa. Partenza migliore di stagione insomma non avremmo potuto sperare di avere. Adesso dobbiamo esportare tutto questo nelle gare all’estero” le parole del numero 9 biancoverde.

Una partenza ottima nata soprattutto in difesa, con il Benetton Treviso che in quattro partite ha subito solo otto mete e 62 punti. “Sulla difesa confesso che abbiamo lavorato tanto, anche in prestagione e tutto ciò sta dando i suoi frutti: dobbiamo solo continuare su questa strada” ha detto Garbisi.

Il Benetton Treviso lascerà la comfort zone di Monigo e questo weekend sarà impegnata a Glasgow, contro i Warriors primi in classifica e uno dei migliori attacchi dell’Urc. “I Warriors sono una squadra a cui piace giocare, muovere la palla, per cui la nostra difesa verrà testata molto. Finora comunque abbiamo risposto in maniera ottima, dobbiamo continuare a farlo ma sono sicuro che ci riusciremo. Il fatto che non ci sottovaluteranno va chiaramente a nostro discapito ma è un aspetto positivo, mentre qualche anno fa si credeva che venire a giocare Treviso fosse una cosa abbastanza facile. Oggi non è più così. Ed anche quando andremo a giocare in casa dei nostri avversari lo faremo sempre con la stessa mentalità” ha concluso Garbisi.

Foto: Alessio Tarpini – LPS