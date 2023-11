Ranking ATP (6 novembre 2023): Jannik Sinner sempre n.4 del mondo, Novak Djokovic sul trono

Una nuova settimana ha inizio per il tennis mondiale e ci si risveglia con Novak Djokovic sempre più padrone della situazione. Il serbo, con il 40° Masters1000 vinto in carriera ieri a Parigi-Bercy, ha rafforzato la propria posizione di n.1 del mondo e si presenta ai nastri di partenza delle ATP Finals come il vero favorito.

Alle spalle del serbo troviamo lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev e Jannik Sinner che si è confermato n.4 del ranking, pur uscendo di scena negli ottavi di finale del torneo parigino. Come è noto, l’altoatesino ha scelto di ritirarsi dal 1000 francese visto quanto accaduto nella sfida contro l’americano Mackenzie McDonald.

Una partita terminata alle 02.37 del mattino, con Jannik che avrebbe poi dovuto giocare poche ore dopo contro l’australiano Alex de Minaur. Considerati le fatiche già accumulate nella settimana precedente a Vienna (vittoria del torneo) e il rischio di infortunarsi, il giocatore italiano ha deciso di dare forfait per non mettere a rischio la sua presenza a Torino e alle Finali di Coppa Davis.

A completare la top-10 ci sono il russo Andrey Rublev, il greco Stefanos Tsitsipas, il norvegese Casper Ruud, il tedesco Alexander Zverev, l’americano Taylor Fritz e il danese Holger Rune, che ha perso tre posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento vista la pesante cambiale che aveva (1000 punti del successo a Bercy dell’anno passato).

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 6 novembre 2023

1. Novak Djokovic 11,445

2. Carlos Alcaraz 8,455

3. Daniil Medvedev 7,200

4. Jannik Sinner 5,490

5. Andrey Rublev 5,205

6. Stefanos Tsitsipas 4,435

7. Casper Ruud 3,625

8. Alexander Zverev 3,585

9. Taylor Fritz 3,500

10. Holger Rune 3,460

Per quanto riguarda il resto degli italiani, detto di Sinner, Lorenzo Musetti è il n.2 del Bel Paese, perdendo però posizioni rispetto alla settimana passata. Il toscano aveva i punti dei quarti a Bercy del 2022, che non sono stati confermati, di conseguenza da oggi è n.27. Alle sue spalle, nella top-100, ci sono Matteo Arnaldi (n.43), Lorenzo Sonego (n.49), Matteo Berrettini (n.91), che ha deciso di concludere la stagione e di ripresentarsi direttamente nel 2024 per curarsi al meglio dopo l’infortunio alla caviglia, e Flavio Cobolli (n.100).

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 6 novembre 2023

4. Jannik Sinner 5,490

27. Lorenzo Musetti 1,470

43. Matteo Arnaldi 1,021

49. Lorenzo Sonego 955

91. Matteo Berrettini 682

100. Flavio Cobolli

128. Giulio Zeppieri 480

137. Luciano Darderi 443

143. Luca Nardi 428

145. Andrea Pellegrino 416

147. Fabio Fognini 409

162. Andrea Vavassori 385

172. Mattia Bellucci 354

181. Matteo Gigante 340

190. Franco Agamenone 323

196. Raul Brancaccio 318

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it