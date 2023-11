Quanti soldi ha guadagnato Sinner battendo Djokovic in Coppa Davis? Montepremi e cifre per Italia-Serbia

Jannik Sinner ha firmato un’antologica impresa sul cemento indoor di Malaga e ha sconfitto Novak Djokovic nel secondo singolare della semifinale di Coppa Davis. Il tennista italiano ha saputo annullare tre match-point consecutivi nel corso del terzo set, poi è riuscito a piazzare un break sublime contro il numero 1 al mondo e ha trionfato in maniera imperiale. L’Italia è così riuscita a pareggiare con la Serbia per 1-1 e tutto si deciderà nel doppio di spareggio.

Il risultato odierno ha un enorme peso specifico dal punto di vista tecnico e agonistico, anche perché Jannik Sinner è diventato il secondo italiano a battere il numero 1 al mondo in un contesto di Coppa Davis (in precedenza ci riuscì soltanto Nicola Pietrangeli contro Fraser nel 1960, ma ai tempi le classifiche venivano stilate dai giornalisti e non da un computer con criteri oggettivi). Va però analizzato anche un altro aspetto, ovvero quello economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Novak Djokovic?

Non è previsto un montepremi diretto per questo successo. Nella massima competizione tennistica per Nazionali, infatti, gli assegni vengono staccati soltanto per le singole Federazione e in caso di passaggio del turno. Sinner non ha guadagnato “emolumenti di campo” per il successo odierno, ma chiaramente l’affermazione assicura prestigio e il gradimento degli sponsor. L’Italia guadagnerebbe 1,5 milioni di dollari in caso di qualificazione alla finale di Coppa Davis (dunque nel caso in cui Sinner e Lorenzo Sonego battessero Djokovic e Miomir Kecmanovic in doppio), chi alzerà al cielo il trofeo porterà a casa 2,1 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER BATTENDO DJOKOVIC?

Non è previsto un montepremi per i giocatori in caso di vittoria in Coppa Davis.

Il montepremi è previsto soltanto per le Federazioni in caso di successo nell’intero incontro. Se l’Italia batterà la Serbia guadagnerà 1,5 milioni di dollari (circa 1,37 milioni di euro).

Foto: Lapresse