Quanti punti hanno fatto Egonu e Haak in Milano-Conegliano? Scontro diretto favorevole alla svedese

Conegliano ha sconfitto Milano per 3-1 (23-25; 25-18; 25-20; 25-15) nel big match della sesta giornata della Serie A1 di volley femminile, andato in scena di fronte ai 12.000 spettatori che hanno gremito il Mediolanum Forum di Assago. Le Pantere hanno perso in volata il primo set, poi hanno ribaltato agevolmente la contesa e hanno battuto la compagine meneghina per la seconda volta nel giro di otto giorni. Si tratta di una prova di forza davvero importante e che lancia un importante segnale anche in ottica scudetto.

C’era grande attesa per il duello tra gli opposti. Paola Egonu si è distinta nel primo set vinto da Milano, ma poi si è progressivamente spenta sulla lunga distanza e soltanto a tratti è stato sostenuta dal martello Myriam Sylla e aiutata dalla palleggiatrice Alessia Orro. Isabelle Haak è stata pimpante nelle tre frazioni portate a casa dalle Pantere, venendo splendidamente spalleggiata dalla schiacciatrice Kelsey Robinson e dalla centrale Sarah Fahr sotto la regia di Joanna Wolosz.

Paola Egonu ha chiuso l’incontro con 17 punti, Isabelle Haak ha vinto il roboante testa a testa con 18 punti all’attivo. La fuoriclasse svedese si era già affermata in Supercoppa Italiana la scorsa settimana, anche se in quell’occasione la veneta aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi muscolari in avvio di terzo set che l’hanno fortemente debilitata nel finale.

In questa occasione Paola Egonu ha attaccato con il 30% (5 errori, 4 muri subiti, 14 punti realizzati in fase offensiva su 47 palloni attaccati) e ha siglato due ace (a fronte di cinque errori al servizio). Isabelle Haak ha invece attaccato con il 43% (4 errori, 3 muri subiti, 16 punti realizzati in fasse offensiva su 37 punti atatccati), mentre al servizio ha chiuso con un salto di 1 ace e 4 errori.

