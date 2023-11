Quando si gioca Frosinone-Empoli? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

Frosinone-Empoli: obiettivo rialzarsi, in uno dei posticipi del lunedì dell’11esima giornata di un’imprevedibile Serie A 2023-2024.

Gli uomini di Eusebio Di Francesco, al netto di un ottimo avvio, a quota 12 punti, devono scuotersi dopo aver subito il 4-3 (vantaggio 0-3 in trasferta) in rimonta dal Cagliari, mentre l’Empoli (7 punti), in risalita con Aurelio Andreazzoli al timone, vuole togliersi di dosso le scorie di un pesante 0-3 subito in casa contro l’Atalanta.

Il match tra Frosinone ed Empoli, valido per l’11a giornata di Serie A, in programma al Benito Stirpe di Frosinone, con calcio d’inizio alle ore 18.30 di lunedì 6 novembre, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in diretta tv su Zona DAZN.

CALENDARIO FROSINONE-EMPOLI

Lunedì 6 novembre

Ore 18.30 – Frosinone-Empoli diretta su DAZN e Zona DAZN

PROGRAMMA FROSINONE-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

