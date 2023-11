Quando si gioca Bologna-Lazio? Programma preciso Serie A, orario esatto, tv, streaming

Anche se sono in corso i preliminari di Coppa Italia con i sedicesimi di finale, già dalla serata di venerdì tornerà protagonista la Serie A 2023-2024 con l’inizio dell’11ma giornata. Dopodomani il weekend di gara della massima serie sarà avviato dal match tra il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Maurizio Sarri, due squadre dal calcio offensivo e dinamico, le quali daranno spettacolo nella sfida del Dall’Ara.

Il Bologna è reduce dalla vittoria per 2-0 in Coppa Italia contro il Verona. I felsinei, in campionato, sono la squadra che non perde da più tempo: l’ultima, e unica, sconfitta del Bologna risale all’esordio stagionale contro il Milan. Da lì in poi, sono arrivati nove risultati utili consecutivi – tre vittorie e sei pareggi – i quali al momento fanno piazzare gli emiliani all’ottavo posto della classifica con 15 punti all’attivo.

Dopo un avvio di stagione disastroso, la Lazio di Maurizio Sarri si sta ritrovando anche in Serie A. Nell’ultima giornata di campionato è arrivata una vittoria dall’importanza capitale contro la Fiorentina per 1-0, arrivata allo scadere del tempo con il rigore trasformato da Ciro Immobile. Con questi tre punti, i biancocelesti sono risaliti in settima posizione, a sole tre lunghezze dal quarto posto occupato dall’Atalanta.

La sfida tra Bologna e Lazio, il cui via è programmato alle 20.45 di venerdì allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming verrà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

