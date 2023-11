Quando ritorna il Milan in Champions League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

Il Milan di Stefano Pioli ha un calendario estremamente ricco. I rossoneri infatti, non saranno impegnati solamente in campionato, ma avranno diverse competizioni da disputare per buona parte della stagione. E, tra queste, spicca soprattutto la UEFA Champions League. I Diavoli stanno prendendo parte all’edizione 2023/2024 e sono stati inseriti all’interno del Gruppo F assieme a Borussia Dortmund, Newcastle e PSG.

Attualmente Leao e compagni si trovano al quarto e ultimo posto nel raggruppamento. La formazione milanese ha avuto tantissime difficoltà a ingranare e tutt’ora deve ancora risollevarsi. Due punti conquistati in tre gare, zero gol segnati e tre subiti. Nel corso della prossima giornata, in programma per martedì 7 novembre a partire dalle ore 21.00, Pioli e i suoi potrebbero avere modo di risollevarsi.

Ma l’ostacolo sarà tostissimo da superare. A San Siro infatti, i rossoneri accoglieranno il PSG dell’ex Donnarumma. Non sarà semplice ma sarà necessario fare all-in per il Milan: un risultato negativo significherebbe sostanzialmente abbandonare in anticipo il sogno di superare il turno.

I parigini sin qui hanno vinto due gare e ottenuto una sola sconfitta: 6 i punti raccolti e primo posto occupato. Vedremo se Luis Enrique e i suoi sapranno mantenere il primato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-PSG, match valido per la 4a giornata della UEFA Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canali da definire) e in diretta streaming su NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go. Non mancherà inoltre la diretta live testuale sul nostro sito OA Sport.

CALENDARIO MILAN-PSG (7 NOVEMBRE)

Martedì 7 novembre

Ore 21.00 – Milan-PSG – Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canali da definire)

PROGRAMMA MILAN-PSG: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Canale 5 (in chiaro), Sky (canali da definire)

Diretta streaming: NOW, Infinity+, Mediaset Infinity, Sky Go

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse