Programma F1, orari e tv GP Las Vegas 2023: palinsesto Sky e TV8

Ancora pochi giorni e si alzerà definitivamente il sipario in Nevada, Paese degli Stati Uniti che ospita questo fine settimana il GP di Las Vegas, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, il primo nella storia recente della celeberrima metropoli (ne furono organizzati due negli anni Ottanta).

Si tratterà di una gara su circuito cittadino, fattore che sicuramente spariglierà le carte di una stagione che si avvia alla sua naturale conclusione con quasi tutti i giochi già fatti. Ovviamente, i riflettori saranno puntati su Max Verstappen, motivato a scrivere ancora tante pagine di storia. Spazio però anche alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, desiderosi di fare bene in uno scenario così tanto particolare.

Tra le altre scuderie da tenere in considerazione spicca poi ovviamente anche la Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, l’Aston Martin di Fernando Alonso e di Lance Stroll oltre che la McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Il Gran Premio di Las Vegas sarà trasmesso in diretta integrale su Sky Sport attraverso i canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno disponibili invece le differite di qualifiche (sabato ore 11.45) e gara (ore 14.00). In streaming inoltre si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it (qualifiche e gara). OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta del fine settimana, per non perdere nemmeno un segmento del grande spettacolo della F1 in Nevada!

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023 (orari italiani)

Venerdì 17 novembre

Ore 05.30-06.30 Prove libere 1

Ore 09.00-10.00 Prove libere 2

Sabato 18 novembre

Ore 05.30-06.30 Prove libere 3

Ore 09.00-10.00 Qualifiche

(Differita qualifiche su TV8: ore 11.45)

Domenica 19 novembre

Ore 07.00 Gran Premio di Las Vegas

(Differita gara su TV8: ore 14.00)

PROGRAMMA GP LAS VEGAS 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: NOW, SkyGO

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse