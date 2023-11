Problemi alla schiena per Jannik Sinner alle ATP Finals: cosa è successo contro Rune

La semifinale è già in cassaforte, ma Jannik Sinner non vuole regalare nulla agli avversari ed è in vantaggio anche nella terza ed ultima partita del girone preliminare delle ATP Finals. L’azzurro si è aggiudicato il primo set sul danese Holger Rune, mentre nel secondo il punteggio procede senza break.

Un piccolo momento d’ansia per tifosi, addetti ai lavori e staff dell’altoatesino è arrivato durante il nono game della seconda frazione, con Rune al servizio.

Un movimento non consono per Sinner che ha sentito qualcosa in una torsione e si è toccato più volte la schiena, rallentando nei due punti successivi.

Qualche leggera smorfia è arrivata dal volto dell’azzurro che in ogni caso non ha ancora chiamato il medical timeout e dunque per il momento le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Foto: Lapresse