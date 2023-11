Probabili formazioni Serie A oggi (4 novembre): chi gioca, squalificati, assenti, infortunati

Tre partite per questo sabato dell’undicesima giornata di campionato di Serie A. Vediamo insieme quali possono essere le probabili formazioni in vista della giornata di oggi.

SALERNITANA-NAPOLI

Inzaghi sembra intenzionato a passare al 4-3-3 per questo derby campano. Fazio cerca spazio al centro della difesa con Pirola, Daniliuc favorito per un posto sulla destra con Mazzocchi a sinistra, Dia rimane al centro dell’attacco. Per il Napoli Juan Jesus favorito per affiancare Rrahmani, mentre Zambo Anguissa cerca spazio a centrocampo. Ancora Raspadori al centro dell’attacco.

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Jovane. All. F. Inzaghi

Squalificati: Gyomber

Indisponibili: –

Ballottaggi: Fazio-Lovato 65%-35%, Candreva-Tchaouna 60%-40%, Jovane-Ikwumuesi 60%-40%

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: Natan

Indisponibili: –

Ballottaggi: Juan Jesus-Ostigard 60%-40%, Zambo Anguissa-Cajuste 60%-40%, Mario Rui-Olivera 55%-45%

ATALANTA-INTER

Bergamaschi che proseguono con il 3-4-2-1: Scalvini appare recuperato e proverà ad essere al centro della difesa con Toloi e Kolasinac. In avanti ballottaggio tra Lookman e De Ketelaere, con il nigeriano che parte favorito. Per i primi in classifica potrebbe esserci un po’ di turnover in vista della Champions League: potrebbero arrivare occasioni per Frattesi e Darmian per Mkhitaryan e Pavard. In avanti irrinunciabili Thuram e Lautaro Martinez.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini

Squalificati: –

Indisponibili: Touré, Palomino

Ballottaggi: Scalvini-Djimsiti 51%-49%, Zappacosta-Hateboer 70%-30%, Lookman-De Ketelaere 60%-40%

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Cuadrado, Arnautovic

Ballottaggi: Frattesi-Mkhitaryan 51%-49%, Darmian-Pavard 51%-49%

MILAN-UDINESE

Rossoneri che ritrovano la coppia centrale Tomori-Thiaw avanti a Maignan, in mezzo al campo conferma per Musah che farà il vice Loftus-Cheek. Pulisic verrà messo a riposo precauzionalmente per noie muscolari. Dall’altra parte Cioffi potrebbe optare ancora per il 3-5-1-1, con Pereyra alle spalle di Lucca, Samardzic e Lovric ai lati di Walace a centrocampo.

Milan 4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Romero, Giroud, Leao. All. Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Bennacer, Chukwueze, Pulisic, Pellegrino

Ballottaggi: Giroud-Jovic 60%-40%, Musah-Loftus-Cheek 60%-40%, Calabria-Florenzi 70%-30%

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

Squalificati: –

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Brenner, Vivaldo, Kristensen

Ballottaggi: Zemura-Kamara 55%-45%, Lucca-Success 60%-40%

