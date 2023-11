Polti torna nel grande ciclismo: nuovo sponsor per la squadra di Contador e Basso con cambio di nome

Polti ritorna nel grande ciclismo. L’azienda leader nelle applicazioni del vapore per lo stiro aveva legato il proprio nome all’universo del pedale operando come sponsor dal 1983 al 2000: dopo oltre due decenni di assenza, Polti ha deciso di legare il proprio nome alla squadra Professional guidata da Ivan Basso e Alberto Contador. Il nuovo nome della squadra sarà Team Polti Kometa, visto che l’azienda italo-ungherese operante nel settore agro-alimentare ha confermato il proprio sostegno come secondo sponsor. Finisce invece l’avventurà della Eolo.

Il general manager Fran Contador ha presentato il progetto: “Il Team Polti Kometa si approccia a vivere una nuova era, con il prestigioso contributo di Polti nel 2024. Polti vanta una storia importante nel ciclismo, e la nostra associazione con questo marchio rinomato arricchisce il nostro progetto, portando prestigio e credibilità alla nostra squadra. Questo accordo triennale rafforza non solo i nostri obiettivi, ma migliora anche la dinamica della squadra dal suo passaggio alla categoria ProTeam“.

Francesca Polti, CEO di Polti, ha commentato il grande ritorno dell’azienda di famiglia: “Sono felice di seguire le orme di mio padre e di rappresentare una seconda generazione che crede ancora in questo sport, come veicolo per promuovere la notorietà del marchio, ma anche i valori e i principi sani che contraddistinguono il nostro agire quotidiano. Coltiviamo il sogno di scoprire il prossimo campione e diventare un punto di riferimento per giovani ciclisti e, chissà, fra qualche anno anche per le cicliste…“.

Giacomo Pedranzini, CEO di Kometa, ha dichiarato: “Inizia per noi l’ottava stagione al fianco della Fundación Contador. Con Ivan, Alberto e Fran abbiamo costruito questa storia un passo alla volta, con determinazione e perseveranza. Negli anni si sono aggiunti nuovi partner in un crescendo continuo. Adesso Polti prende la guida, con la sua storia, con l’energia e l’entusiasmo di Francesca e con l’ambizione di ripetersi nei successi, innovando. Assieme continueremo a crescere atleti e giovani uomini attraverso il ciclismo, sport storicamente parte della cultura italiana, che è anche una scuola di vita e che incarna al meglio i valori in cui crediamo: impegno, sacrificio, spirito di squadra“.

Foto: Lapresse