Ciclismo: è deceduto Bruno Zanoni, famoso per il suo ultimo posto al Giro 1979

Piange il mondo del ciclismo italiano. È deceduto oggi, all’età di 71 anni, Bruno Zanoni, ex professionista e uomo da sempre dentro al gruppo delle due ruote.

Professionista per cinque anni dal 1974 al 1979, più che per i successi in strada (vanta una vittoria al Giro in una semitappa), è famoso soprattutto per il suo ultimo posto nella Corsa Rosa del 79.

Grazie a quel risultato nel primo dei due Giri vinti da Saronni raggiunse la sua notorietà venendo invitato anche a programmi TV condotti da Raffaella Carrà e Mike Bongiorno.

