Perché Tonali è sotto indagine anche in Inghilterra? Cos’è successo e cosa rischia

Non sono ancora finiti i guai di Sandro Tonali. Il centrocampista della Nazionale è rimasto coinvolto nel caso scommesse, che lo ha visto tra i maggiori responsabili e, di conseguenza, beccandosi una squalifica di 10 mesi scattata lo scorso 27 ottobre più 8 di pene accessorie e 20.000 euro di multa. Ma anche in Inghilterra vogliono vederci chiaro.

Anche la Football Association, la federazione calcistica inglese, ha avviato un’ulteriore indagine sui conti del calciatore per vederci chiaro. L’intenzione delle alte sfere della Premier League è accertare se Tonali abbia scommesso anche su partite del campionato di appartenenza nei due mesi in cui è stato a disposizione del Newcastle.

Un atto dovuto dopo le indagini della FIGC che hanno accertato come il calciatore abbia scommesso su eventi calcistici riguardanti anche il suo Milan, nonostante abbia giocato soltanto in maniera vincente sui rossoneri. “Stiamo collaborando pienamente – afferma il DS dei Magpies Dan Ashworth – Un’ulteriore squalifica? Non posso guardare al futuro“.

Un accertamento di ulteriori scommesse anche sul campionato inglese durante la sua breve militanza potrebbe portare anche ad un allargamento della squalifica rispetto a quella che gli è stata affibbiata dalla FIGC. E potrebbe scattare, oltre ad altri mesi di fermo, una decurtazione dello stipendio da parte del Newcastle.

