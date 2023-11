Perché è stato sostituito l’arbitro in Lecce-Parma? Cos’è successo in Coppa Italia e chi è il nuovo entrato

Si sta giocando in questo momento il match tra Lecce e Parma, valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Ma durante la sfida è capitato un evento alquanto singolare: la ‘sostituzione’ in corsa dell’arbitro della gara.

Daniele Minelli, quarantunenne di Varese, è sato designato per la sfida di quest’oggi, durata per lui poco meno di mezz’ora. Difatti il fischietto ha dovuto richiedere un consulto medico da parte dei medici del Lecce a causa di un problema al polpaccio, provando inizialmente a stringere i denti.

Ma dopo pochi minuti ha dovuto alzare bandiera bianca, rassegnandosi a lasciare il terreno di gioco. A questo punto c’è stata la sostituzione dell’arbitro: a gestire la gara è dunque Ermanno Feliciani, che poco dopo si è reso protagonista dell’annullamento di un rigore per il Lecce tramite VAR.

Foto: LaPresse