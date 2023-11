Volley femminile, Conegliano continua il suo percorso in Champions League: sfida contro l’Allianz MTV Stoccarda

Secondo impegno europeo per l’Imoco Volley Conegliano, che domani sera alle 19.00 sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Allianz MTV Stoccarda. Siamo all’interno del girone D della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile, un gruppo in cui le Pantere sono le naturali favorite per chiuderlo al comando. L’avversario di questa sera è lo Stoccarda, che settimana scorsa è uscito sconfitto dal match contro il Resovia.

Conegliano viene da un inizio di stagione favoloso, in cui la sensazione della sconfitta è sconosciuta. All’esordio in Champions Santarelli ha deciso di fare un ampio turn over e nonostante qualche sofferenza di troppo, soprattutto nel primo set, le Pantere hanno regolato 3-0 al Palaverde le belghe del Beveren. In campionato le venete hanno raccolto sei successi in altrettante uscite perdendo appena 3 set (quattro in tutte le competizioni fino ad ora) e comandano la classifica di Serie A1. Conegliano che ha già portato a casa il primo trofeo stagionale, vincendo la Supercoppa contro Milano e Egonu dando un’ennesima dimostrazione di quanto questa stagione le Pantere partano per vincere ogni trofeo.

Nel debutto europeo coach Santarelli si è affidato alla diagonale palleggiatrice-opposto di riserva, con Madison Bugg in cabina di regia e Alice Piani prima opzione in attacco. Le risposte sono state positive, soprattutto quelle dell’opposta azzurra che messo a referto ben 15 punti, anche se questa sera per la più delicata trasferta tedesca è possibile vedere in campo con più continuità Joanna Wolosz e Isabelle Haak. Le Pantere hanno poi la solita abbondanza di scelta nel reparto bande e una batteria di centrali che sta facendo benissimo, con Squarcini in grande spolvero e una Fahr sempre più vicina ai suoi livelli apicali.

Allianz MTV Stoccarda che si presenta ai nastri di partenza di questa stagione con rinnovate ambizioni dopo aver tenuto quasi tutte le big ed aver trionfato in patria l’anno scorso. La formazione di Konstantin Bitter è reduce da cinque vittorie consecutive nella competizione domestica e due turni superati brillantemente in coppa di Germania, ma è incappata in una sconfitta sull’insidioso campo del Resovia nella prima giornata di Champions, formazione contro la quale probabilmente si giocherà l’accesso al turno successivo del più importante trofeo continentale.

Le tedesche si presentano con uno zoccolo duro ben definito, guidata in regia dall’olandese Britt Bongaerts. L’opposta titolare è la statunitense Krystal Rivers, in grande condizione dopo i 24 punti messi a segno nella prima in Champions. Altra opzione molto gettonata in attacco è Jolien Knollema, schiacciatrice che Conegliano conosce bene dopo averla vista l’anno scorso nel nostro campionato con la maglia di Firenze. La neerlandese è di solito affiancata da Maria Segura, spagnola pericolosa anche dalla linea dei nove metri. Al centro invece il pericolo n.1 corrisponde al nome di Eline Timmerman, altra orange che milita tra le fila delle tedesche e che ha deciso di rinnovare il contratto nonostante le offerte da diverse altre squadre non mancassero.

Conegliano è logicamente favorita per imporsi anche in Germania, le Pantere devono però mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare le avversarie e rischiare di incappare in un passo falso che complicherebbe un gruppo decisamente abbordabile. E’ vero che le ragazze di Santarelli vengono da un tour de force prolungato, ma l’ampiezza del roster a disposizione del tecnico e la fluidità di pallavolo dimostrata con le diverse interpreti lasciano ben sperare per un cammino europeo ricco di soddisfazioni.

Photo LiveMedia/Valerio Origo