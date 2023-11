Pallanuoto femminile: Ekipe Orizzonte Catania ancora a valanga, risultati e classifica della settima giornata

Disputati oggi gli ulteriori cinque match della settima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. Dopo l’anticipo di ieri che ha visto prevalere nel big match il Plebiscito Padova sulla SIS Roma, ecco il settimo successo in altrettante partite per L’Ekipe Orizzonte Catania che non ha davvero rivali in regular season.

Successi anche Rapallo e Trieste, che agguantano la Roma al terzo posto in graduatoria, mentre successo esterno di misura per il Brizz Nuoto che fugge dalla zona retrocessione.

Riviviamo tutti i match con i risultati e la classifica aggiornata.

7^ giornata

venerdì 10 novembre

PLEBISCITO PADOVA-SIS ROMA 9-6 (2-1, 3-2, 2-1, 2-2)

sabato 11 novembre



OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA-BRIZZ NUOTO 11-12

US LUCA LOCATELLI GENOVA-L’EKIPE ORIZZONTE 3-27

RAPALLO PALLANUOTO-COMO NUOTO RECOARO 12-6

PALLANUOTO TRIESTE-NETAFIM BOGLIASCO 1951 12-9

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 21

C.S. PLEBISCITO PD 18

S.I.S. ROMA 15

RAPALLO PALLANUOTO 15

PALLANUOTO TRIESTE 15

BRIZZ NUOTO 9

NETAFIM BOGLIASCO 1951 6

COSENZA PALLANUOTO 6

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

