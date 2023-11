Nuoto, Gregorio Paltrinieri stacca il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 1500 sl!

Voltare pagina e ricominciare. Gregorio Paltrinieri l’ha fatto nel primo giorno di Finali degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione. C’era da chiudere il capitolo Fukuoka dove il vero Greg non si era potuto vedere per problemi fisici. L’obiettivo nella competizione nazionale era solo uno: siglare il 14:44.0 nei 1500 stile libero, tempo-limite richiesto dalla FIN per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Missione compiuta per Paltrinieri, impostosi nelle trenta vasche in 14:41.38 a precedere Luca De Tullio (14:57.99) e Matteo Diodato (15:07.41). Una gara fino a 550 metri gestita su un ritmo non esagerato dal carpigiano, che poi dai 600 in avanti è riuscito a tenere un ritmo sotto i 59″ ogni due vasche. Un passo sufficiente per arrivare un tempo poco sopra i 14:40, tale da soddisfare il nostro portacolori.

Una nuotata che ha preso forma nella seconda parte, con una buona chiusura nell’ultima vasca da 28.00. Buoni segnali quindi per Paltrinieri, che aveva voglia di togliersi subito il pensiero e non avere rimpianti da questo punto di vista. I 1500 sl sono sempre la sua gara e quest’oggi l’ha voluto ribadire con forza.

Greg non disputerà gli 800 sl a Riccione, come annunciato quest’oggi dal Direttore Tecnico Cesare Butini, visto che il suo focus è sulle acque libere. Nel week end del 2-3 dicembre, il nostro portacolori sarà impegnato nella Coppa del Mondo di nuoto di fondo, ovvero la tappa di Funchal (Portogallo).

Foto: Swim4Life Magazine