Nuoto, Benedetta Pilato concede il bis e fa suoi i 50 rana a Riccione con un tempo notevole

Sulla strada giusta. Benedetta Pilato ha concluso al meglio la sua esperienza negli Assoluti invernali di nuoto 2023 in vasca lunga. La pugliese, dopo aver ottenuto la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 rana, ha voluto far vedere a tutti la sua superiorità nei 50 rana.

Lei, essendo già pre-qualificata di diritto ai Mondiali di Doha in questa specialità (non olimpica) considerando la Finale e il bronzo ottenuto a Fukuoka (Giappone), si è voluta mettere alla prova e il suo riscontro è stato notevole. Va tenuto conto del fatto che la sua preparazione sia per lo più tutta orientata sulla doppia distanza, come sottolineato dal suo tecnico Antonio Satta.

Pilato, però, è un’agonista pura e quando compete vuole vincere e convincere. L’ha fatto la 18enne nostrana, stampando un tempo da 29.65 dopo che al mattino aveva nuotato in 29.58. Sette centesimi di differenza, a dimostrazione che il livello sia quello e acquisito.

Di sicuro, considerando il periodo molto particolare, i presupposti per continuare a fare bene ci sono tutti e Benedetta sembra aver trovato anche quella continuità che le era un po’ mancata in passato. Nei fatti, un crono, a 0.35 dal suo record italiano, da archiviare in vista di quel che sarà. A completare il podio sono state Anita Bottazzo (30.88), anche lei già qualificata per i Mondiali, e Arianna Castiglioni (30.97).

Foto: LaPresse