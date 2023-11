Novak Djokovic non perde un singolare ‘vero’ in Coppa Davis dal 2009! Gli ultimi a sconfiggerlo furono due spagnoli

Con un duplice 6-4 Novak Djokovic ha regalato la vittoria alla Serbia nel confronto dei quarti di finale della Coppa Davis 2023 a Malaga (Spagna) con la Gran Bretagna. Dopo la vittoria di Miomir Kecmanovci contro Jack Draper, è spettato al n.1 del mondo battere Cameron Norrie (n.18 del ranking) e ottenere la sua 21ma vittoria consecutiva in Coppa Davis, la 44ma in totale.

Nole non perde in singolare effettivamente dal lontano 2009, quando furono gli spagnoli David Ferrer (6-3 6-3 7-6) e Rafa Nadal (6-4 6-4 6-1) a piegarlo. Nel 2011, infatti, il risultato negativo nella semifinale contro l’Argentina, al cospetto di Juan Martin Del Potro, fu causato dal ritiro del campione nativo di Belgrado, sullo score di 7-6 3-0 in favore di Del Potro, quando comunque l’esito della sfida era ininfluente e favorevole ai sudamericani.

Da quella partita, Nole ha sempre e solo vinto quando è stato chiamato in causa in singolare, non riuscendo però a concretizzare mai un successo di squadra, ottenuto nel 2010, per l’inconsistenza dei propri compagni di squadra, vedi la Finale persa 3-2 contro la Repubblica Ceca dieci anni fa, quando Djokovic si impose contro Radek Stepanek per 7-5 6-1 6-4 e Tomas Berdych 6-4 7-6 6-2.

Del resto, non tutto dipende dall’asso nativo di Belgrado e vedremo se anche nel confronto di domani contro l’Italia la storia si ripeterà. Djokovic incrocerà nuovamente Jannik Sinner, già affrontato due volte nelle ultime due settimana, ricordando i match disputati a Torino. Sarà una sfida molto interessante e vedremo se l’altoatesino, come aveva fatto al Pala Alpitour, sarà in grado di porre fine alla serie di vittorie consecutive del campione serbo nei singoli incontri.

