MotoGP, Viñales svetta nel warm-up di Lusail. Bagnaia chiude 9°, Martin lavora con gomme usate ed è 16°

Maverick Viñales ha chiuso con il miglior tempo il warm-up del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato di Lusail i 10 minuti del turno sono stati quanto mai importanti per permettere ai piloti di scegliere le gomme in vista della gara che prenderà il via alle ore 18.00.

Le condizioni, ovviamente, sono ben diverse da quelle che troveremo questa sera sia a livello di luci dei riflettori, sia di temperatura, ambientale e dell’asfalto. Diversi piloti hanno scelto di girare con gomme già usurate per studiare il comportamento nella seconda fase della gara lunga, ma tutti hanno deciso di montare la doppia gomma hard. La sensazione è che vivremo un Gran Premio con una prima metà in gestione.

Al netto di tutto questo il miglior tempo lo ha messo a segno Maverick Viñales (Aprilia) in 1:53.346, precedendo Johann Zarco (Ducati Pramac) per 236 millesimi, quindi terzo Fabio Quartararo (Yamaha) a 341, con lo spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini) quarto a 459. Quinta posizione per l’australiano Jack Miller (Red Bull KTM) a 531 millesimi, sesta per Marc Marquez (Honda Repsol) a 614, quindi settimo il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) ed ottavo Franco Morbidelli (Yamaha) a 665.

Si ferma in nona posizione Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 708 millesimi, dopo un turno che l’ha visto sbagliare in un paio di occasioni l’ingresso in curva 1, ma il campione del mondo ha lavorato con gomme vecchie senza pensare al cronometro. Decimo Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) a 764 millesimi, quindi 12° Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) a 836. Non va oltre la 16a posizione Jorge Martin (Ducati Pramac) che ha girato con gomme hard usate ed ha chiuso a 1.146 dalla vetta. Si ferma in 19a posizione Enea Bastianini (Ducati Factory) a 1.725, quindi 20° Luca Marini (Ducati Mooney VR 46) a 1.864.

Foto: LiveMedia/CordonPress