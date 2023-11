MotoGP, Tardozzi critica Martin: “Comportamento poco edificante per chi si gioca il Mondiale”

Il team Ducati Factory confidava in un venerdì decisamente più tranquillo sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023, hanno messo in mostra un Francesco Bagnaia decisamente più indietro del previsto, a livello di prestazioni, tanto che il campione del mondo domattina dovrà partire dalla Q1 in qualifica.

Oltre a non avere trovato bilanciamento e velocità, “Pecco” deve anche convivere con un Jorge Martin che sta cercando in tutti i modi di farlo innervosire. Dove si sposta Bagnaia, arriva anche lo spagnolo, persino quando il nativo di Torino decide di prendere una delle vie di fuga della pista valenciana. In poche parole la temperatura si sta alzando in maniera pericolosa, e non parliamo certo della colonnina di Mercurio.

Al termine delle pre-qualifiche, che hanno visto solamente una 15a posizione per “Pecco”, contro la seconda del suo rivale per il titolo (alle spella di un lanciatissimo Maverick Vinales) il team principal del team Ducati Factory, Davide Tardozzi, ha voluto dire la sua su molti aspetti. “Il comportamento di Jorge? Certo che ci può stare, ci mancherebbe, ma non è che i due si marchino a vicenda, lo fa solo uno. Oggi Pecco non ha vissuto la sua migliore giornata dell’anno, e questo è fuori di dubbio, ma non certo per la marcatura di Martin che, sinceramente, ce ne fraga il giusto. Semplicemente oggi ne avevamo di meno, quindi siamo andati piano. Poi il comportamento di Martin sta al ridicolo come fa certe volte Marquez. Ci sta, è possibile farlo ed è giusto. Lui vuole caricarsi per vincere le due gare. Ce la farà anche, forse, ma noi dobbiamo fare i punti che ci servono e non pensare ad altro. Certe cose le ho sempre criticate e lo faccio anche oggi, perchè per un certo livello di campionato non sono consone ed edificanti per un pilota”. (Fonte: SkySport).

Davide Tardozzi prosegue piccato, ma preferisce pensare alla pista. “La marcatura dello spagnolo non ha certo influito sulle prestazioni di “Pecco”. Starà a noi dargli una mano, preparando meglio la moto. Lui non è contento già da questa mattina, quindi è un po’ più colpa nostra che colpa di Bagnaia. Dobbiamo fare in tutti i modi per aiutarlo ad essere quello che è, ovvero veloce come sempre. Non abbiamo ancora trovato quello che serve per avere la confidenza sull’anteriore. Questa sera analizzeremo i dati e domattina lavoreremo per trovare la giusta direzione. Oggi non è stata una giornata favorevole per noi ma, ripeto, non certo per la marcatura di Martin. Sorpresi da queste difficoltà? Sinceramente sì. Pensavamo di essere più avanti”.

