MotoGP: la Honda ancora senza un pilota per il post Marquez. I profili contattati

Non si sbroglia la matassa in casa Honda, scuderia di MotoGP alla ricerca del pilota chiamato a sostituire Marc Marquez, in forza al Team Gresini Racing Ducati a partire dalla prossima stagione. Malgrado manchi davvero poco ai test di Valencia, pianificati per il 28 novembre, il team nipponico non ha ancora trovato alcun accordo concreto, complice probabilmente una visione non chiara a livello di progetto.

Nelle ultime ore sembra stia prendendo piede l’ipotesi di un coinvolgimento di Luca Marini che, nella fattispecie, lascerebbe la Mooney VR46 Racing approdando così ad un team ufficiale. Stando però ai rumors pare che le parti siano attualmente lontane per una questione legata alla durata del contratto, con il pilota italiano che accetterebbe soltanto un progetto a lungo termine.

Rimane invece incredibilmente ancora in stallo Fabio Di Giannantonio, le cui possibilità di raggiungere la celeberrima scuderia sono calate negli ultimi giorni, complicando ancora di più la sua situazione visto il poco tempo a sua disposizione per trovare una moto per il prossimo anno.

Non si esclude infine la possibilità di pescare alcuni profili dalla moto2: in questo caso il nome più papabile sarebbe quello di Fermin Aldeguer, talento molto apprezzato dagli addetti ai lavori contattato dopo un primo sondaggio con Alfonso Lopez. A soli diciotto giorni dalla fine del Mondiale, la situazione è più confusa che mai. Arriveranno notizie più consistenti nel weekend di Sepang?

Foto: LaPresse