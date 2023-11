MotoGP, Jorge Martin: “È stata una giornata di m****. Le gomme non lavoravano bene”

Jorge Martin limita i danni al termine di uno dei venerdì più complicati degli ultimi mesi ed evita perlomeno di dover affrontare il Q1 al Lusail International Circuit, entrando direttamente in Q2 grazie al settimo posto ottenuto nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Qatar 2023, valido come penultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP.

“È stata una giornata di m**** diciamo. Davvero difficile. Non riuscivo a fare le curve, mi sembrava di fare flat track ma in realtà era MotoGP. Almeno sono riuscito ad essere veloce con le gomme giuste, che mi dà un po’ di tranquillità. Ho rischiato di farmi male, ma alla fine sono riuscito a finire la giornata ed è già abbastanza“, le prime parole di Martinator ai microfoni di Sky Sport.

“Insieme a Sepang questo è stato uno dei venerdì più complicati. Oggi non capivo, a un certo punto ero a 3″ dal primo e tornare a fare tempi veloci dal 56 al 53 con un cambio gomme non è facile. Comunque dai, ci sono riuscito in maniera abbastanza intelligente e senza fare errori. Questo mi dà fiducia per domani“, racconta lo spagnolo della Ducati Pramac.

Sui motivi delle sue difficoltà: “Le gomme non lavoravano bene e io cadevo. Ho provato a fare qualche giro, un paio di run, ma niente fino a quando non ho montato le gomme giuste. Non dobbiamo fare nulla sul set-up perché la moto funziona bene. Sono tranquillo perché appena ho spinto ero davanti. Nell’ultimo run avevo la soft, che non l’avevo provata, e non è facile essere subito su tempi buoni. Comunque sono entrato in Q2, che era l’obiettivo“.

Foto: Lapresse