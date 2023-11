MotoGP, Johann Zarco: “Bel podio per chiudere questo capitolo della mia carriera con Pramac”

Spesso lontano dai riflettori, con l’eccezione del grande exploit di Phillip Island (in cui si è sbloccato vincendo la prima gara della carriera in MotoGP), Johann Zarco completa un 2023 decisamente solido con un bel terzo posto nel Gran Premio della Comunità Valenciana. Il francese del Team Pramac è arrivato addirittura vicino al successo, cedendo in volata solamente ai compagni di marca ducatisti Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

“Un bel podio, una gara molto buona. Sono contentissimo perché sono riuscito a controllare bene la situazione. Quando il team mi ha fatto vedere che Martin era out, ho fatto il massimo per stare con le KTM e Pecco. Quando Miller è caduto, ho capito che potevo fare qualcosa di importante. Avevo del margine, ma anche Di Giannantonio ha fatto una bella rimonta. Gran podio per chiudere questo bel capitolo con la Pramac“, racconta il transalpino ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Zarco, anche grazie al risultato odierno, eguaglia il suo miglior piazzamento di sempre nella classifica finale del Mondiale MotoGP. Il futuro pilota Honda (Team LCR) ha chiuso infatti al quinto posto il campionato piloti davanti alle Aprilia ufficiali, collezionando 6 podi complessivi e mettendo in evidenza una buona costanza di rendimento sulla lunga distanza.

Credit: MotoGP.com Press