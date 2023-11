MotoGP, i precedenti di Francesco Bagnaia nel GP di Valencia. Un successo e la gara amministrata del 2022

Domenica 26 novembre 2023 sarà una data cruciale per Francesco Bagnaia, che fra pochi giorni potrebbe confermarsi Campione del Mondo di MotoGP, dando seguito alla serie iniziata un anno fa. Con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin, a Pecco potrebbe bastare un quinto posto nella Sprint Race e un quinto nel GP domenicale. Nuovamente, sul Circuit Ricardo Tormo di Valencia, il pilota della Ducati ufficiale potrebbe tingersi dei colori dell’iride. Quali sono i precedenti del venticinquenne piemontese sul tracciato spagnolo? Andiamo a scoprirli.

MOTO3

Le esperienze nella classe inferiore non sono certo memorabili, anzi. Nel 2013 Bagnaia vive una gara sofferta, partendo dalle retrovie per poi ritirarsi strada facendo. Nel 2014 quantomeno vede la bandiera a scacchi, seppur in un’anonima 16ma posizione. Si migliora, di poco, nel 2015, anno in cui arrivano tre punticini iridati grazie a un 13° posto racimolato remando per tutto il GP. Invece nel 2016 va proprio male. Il piemontese finisce a terra, abbattuto involontariamente dall’argentino Gabriel Rodrigo nel corso del primo giro.

MOTO2

Il 2017 è un anno in cui Bagnaia recita bene un ruolo di supporto. Non ha il passo per lottare per il podio, ma galleggia sempre nelle posizioni subito a ridosso della top-three. Alfine arpiona il 4° posto grazie a un bel sorpasso su Alex Marquez a un paio di giri dal termine. Il 2018 è invece un’edizione sfortunata, condizionata da un “lungo” alla prima curva, effettuato per evitare un incidente. Finito nelle retrovie, Pecco chiude 14° una gara comunque ininfluente, poiché ha già vinto matematicamente il Mondiale.

MOTOGP

“Falsa partenza” nella classe regina, nel senso che nel 2019 il piemontese non può neppure gareggiare. Cade malamente il sabato mattina, fratturandosi un polso e chiudendo anzitempo il suo weekend. L’esordio vero e proprio è rimandato al 2020, quando si disputa un double header. Nel GP d’Europa Bagnaia finisce a terra dopo pochi giri, mentre sette giorni dopo disputa una prova più solida, chiusa in 11ma posizione dopo aver lottato per tutta la gara con le Yamaha di Maverick Viñales e Valentino Rossi. Il 2021 è finalmente vissuto da protagonista. Pecco scatta dalla prima fila, resta a lungo in scia al battistrada Jorge Martin, dopodiché lo sorpassa e va a vincere, piegando l’arcigna resistenza dello spagnolo. L’anno scorso il week end dalle grandi emozioni e paure, con un inizio decisamente lento e una gestione protratta anche nel corso della gara, forte dei 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo. Il nono posto conclusivo, consapevole del quarto del francese, diede il via alla festa mondiale.

Foto: MotoGP.com Press