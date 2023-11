MotoGP, GP Qatar 2023. Si alzano i toni dello scontro iridato tra Bagnaia e Martin. Oggi nuovo corpo a corpo?

Alle ore 18.00 di quest’oggi, domenica 19 novembre, prenderà il via il Gran Premio del Qatar di MotoGP. L’esito della Sprint di sabato ha fornito una certezza, ovverosia che comunque vadano le cose nella giornata odierna, il Mondiale resterà aperto sino a Valencia.

Jorge Martin ha difatti vinto l’ennesima gara-dimezzata della sua stagione, recuperando ben 7 punti a Francesco Bagnaia, il quale non è andato oltre la quinta piazza. A proposito di 7, tali sono le lunghezze di differenza tra l’italiano e lo spagnolo in classifica generale. Una sfida furiosa che ieri ha visto il castigliano sovrastare nettamente il piemontese.

Ha corso con decisione, l’iberico, facendo sentire la sua presenza fisica in ben due occasioni. Ha, insomma, voluto rendere pan per focaccia a quanto patito a Sepang. Si alzano, dunque, i toni dello scontro fra il Campione in carica e chi ambisce a detronizzarlo. Fortunatamente si resta sull’aspetto figurato e ci si augura che non vi sia alcuna polemica a sporcare un duello al fulmicotone.

Per quanto visto sabato, oggi Martin cercherà il sorpasso. Bagnaia, che già diverse volte ha saputo riaccendersi nel Gran Premio vero e proprio dopo Sprint difficili, è invece obbligato a rispondere all’ennesimo guanto di sfida lanciatogli dallo spagnolo. Una battaglia destinata a concludersi a Valencia. Quanto sarebbe bello se, per i vari incastri matematici, i due vi giungessero esattamente alla pari?

Foto: LPS