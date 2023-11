MotoGP, GP Malesia 2023. Bagnaia contro Martin, sfida ad armi pari nelle qualifiche e Sprint di Sepang?

Nelle ultime settimane, il sabato si sta rivelando sempre più cruciale per definire i connotati della sfida per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Ecco perché quanto avverrà a Sepang tra la notte e la prima mattina europea andrà seguito con grandissima attenzione. Dalle qualifiche (ore 3.50 delle nostre latitudini) alla Sprint (ore 8.00).

È un dato di fatto come, a partire da Misano, il rapporto di forza tra l’italiano e lo spagnolo si sia capovolto. Il castigliano sta costruendo le proprie fortune sulla velocità pura, guadagnandosi posizioni in griglia estremamente favorevoli, sfruttandole a meraviglia soprattutto nella gara dimezzata. L’iberico è imbattuto nella Sprint da due mesi abbondanti (dopo il quinto posto del Montmelò, ha vinto le cinque successive).

La strategia del venticinquenne madrileno è sempre la stessa, ovverosia quella della “Fuga per la vittoria”, particolarmente efficace soprattutto sulla mezza distanza. Vedremo se l’egemonia sabatina di Martin proseguirà anche in Malesia, il che significherebbe ridurre il ritardo di 13 punti dal piemontese in una classifica generale altalenante.

Va rimarcato come il venerdì malese abbia nuovamente visto Bagnaia inferiore a Martin sul giro secco. Cionondimeno, entrambi hanno guadagnato accesso diretto al Q2, dunque sabato partiranno ad armi pari. Va altresì sottolineato come Pecco abbia lavorato esclusivamente in ottica passo e ostentato fiducia nelle dichiarazioni. Potrebbe avere anche un piccolo vantaggio… Quelle 13 lunghezze di cui sopra. Da difendere con unghie, denti e qualsiasi altra parte del corpo. Come una tigre. Della Malesia, appunto.

Foto: MotoGPpress.com