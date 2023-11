MotoGP, Franco Morbidelli sorride dopo i test di Valencia: “La moto va forte e mi ha dato ottime sensazioni”

Va in archivio anche per Franco Morbidelli la stagione 2023. Dopo la chiusura del Mondiale MotoGP di domenica, ieri si è vissuto l’ultimo atto ufficiale, ovvero i test di Valencia. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo abbiamo assistito a 7 ore di lavoro intenso, con diversi cambi di casacca importanti, come quello di Franco Morbidelli che è passato ufficialmente dal team Yamaha al Ducati Pramac.

Il pilota romano ha concluso la sua sessione con il 16° tempo a poco meno di un secondo dal leader di giornata, ovvero Maverick Vinales, mettendo in cascina tanti giri e chilometri e, soprattutto, riscontrando sensazioni importanti con la sua nuova moto. Un andamento ben differente rispetto alle ultime annate in Yamaha.

Il suo commento al termine dei test di Valencia: “Direi una bella giornata nel complesso. Ho avuto modo di conoscere la nuova squadra, ho potuto completare un numero importante di giri in pista e, ad ogni modo, ho ricevuto belle sensazioni dalla mia nuova moto quando la guido”. (Fonte: Sky Sport).

Ultima battuta sugli aspetti che più l’hanno colpito della sua Ducati: “Ovviamente ci sono ancora tante cose da fare. Il lavoro non mancherà e starà a me adattarmi alla moto nel più breve tempo possibile. Una cosa posso dirla: la moto va! Va davvero forte”.

Foto: LiveMedia//CordonPress