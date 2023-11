MotoGP, Fabio Di Giannantonio soddisfatto dopo i Test di Valencia: “Ero emozionato, ma la moto va alla grande”

Fabio Di Giannantonio saluta il suo 2023 con un sorriso quanto mai convinto. In poche settimane il pilota romano, infatti, è passato da essere nel “dimenticatoio” della classe regina per colpa di una mancanza assoluta di risultati, a centrare podi e vittorie e, soprattutto, a modificare il suo status da “senza contratto” a nuovo pilota del team Ducati Mooney VR46.

Un incastro che rappresenta un vero e proprio sogno per il classe 1998. Sia perchè avrà modo di proseguire il suo percorso con una moto che conosce benissimo, ovvero quella di Borgo Panigale, sia perchè farà di tutto per trasportare al 2024 l’entusiasmo accumulato in queste ultime uscite, tra la vittoria di Lusail ed i podi di Phillip Island e Valencia (anche se la penalizzazione per la pressione delle gomme lo ha arretrato al 4° posto).

Al termine dei test disputati ieri, sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, l’ex pilota del team Ducati Gresini ha raccontato le sue prime sensazioni con la nuova squadra. Il tutto con un ampio sorriso. “Nei test ho provato a essere concentrato al massimo, ma ero veramente emozionatissimo, anche perchè era da un po’ che non cambiato team. Ho cercato di affrontare con grande umiltà la sessione, ma ero teso. Quasi troppo serio per i miei standard. Mi dispiace che il team mi abbia visto così, ma volevo davvero fare il massimo, per me e per loro”. (Fonte: SkySport).

Fabio Di Giannantonio prosegue nel suo racconto: “Ho trovato una squadra molto professionale, penso che possa rappresentare uno step importante in avanti per il mio futuro. Nei test ho chiuso una bella giornata, siamo andati forte e ci siamo subito conosciuti nel migliore dei modi. L’accoglienza è stata fantastica e, anche per quello, mi sento positivo e fiducioso”.

Foto: LaPresse