MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “È la vittoria della redenzione: weekend incredibile”

Una storia bellissima quella di Fabio Di Giannantonio: Diggia, ancora senza squadra per la prossima stagione, centra la prima vittoria della carriera in MotoGP nel Gran Premio del Qatar a Lusail battendo Pecco Bagnaia al termine di un bellissimo duello. Tripletta di italiani sul podio con Bagnaia e Luca Marini.

Queste le dichiarazioni del Diggia al termine di questa gara, un bel riscatto dopo le decisioni del Team Gresini: “È stato veramente un weekend incredibile: la gara è stata fantastica. Quando ero vicino a Pecco sapevo che avrei potuto passarlo perché avevo un passo leggermente superiore al suo“.

“Entrambi facevamo degli errorini, quindi io sono rimasto vicino, ho colto l’opportunità e sono veramente senza parole per questo successo. Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto in questi mesi e hanno reso possibile tutto questo, quindi finalmente ce l’abbiamo fatta e siamo vincitori in MotoGP“.

Foto: Lapresse