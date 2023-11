MotoGP, Ducati Pramac già nella storia: è la prima squadra indipendente a vincere il Mondiale team

In attesa di scoprire l’esito della sfida iridata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da 21 punti in favore dell’azzurro prima dell’ultimo round stagionale a Valencia, Prima Pramac Racing ha già raggiunto un risultato storico diventando la prima squadra indipendente a laurearsi Campione del Mondo in MotoGP nella classifica riservata ai team.

Al termine del Gran Premio del Qatar il vantaggio nei confronti del Team Lenovo Ducati ammonta infatti a 89 punti, con ancora un massimo di 66 punti da assegnare tra Sprint Race e gara al Ricardo Tormo. I risultati ottenuti da Martin e Johann Zarco (rispettivamente 2° e 5° nel campionato piloti) hanno consentito al team toscano di sbaragliare la concorrenza.

Debutto coi fiocchi per il nuovo team manager Gino Borsoi, che spera ancora di completare l’opera a Valencia centrando il titolo più ambito con Martinator. La coppia formata dallo spagnolo e dal francese ha collezionato sin qui un totale di 5 GP vinti (4 Martin e 1 Zarco in Australia per il suo primo trionfo in top class), oltre a 8 affermazioni nelle Sprint (tutte firmate da Jorge).

History has been made @pramacracing became the first ever Independent Team to win the overall Teams’ Championship #MotoGP pic.twitter.com/GsRW79sSPo — MotoGP™ (@MotoGP) November 21, 2023

Ricordiamo che entrambi i piloti Pramac hanno a disposizione una Ducati ufficiale GP23 (proprio come Bagnaia e Bastianini nel team factory), mentre gli altri team clienti Gresini e Mooney VR46 forniscono ai rispettivi piloti delle Ducati GP22.

Credit: MotoGP.com Press