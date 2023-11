Moto3, Daniel Holgado domina la FP1 di Valencia, fuori dalla top10 tutti gli italiani

Daniel Holgado impressiona e chiude al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato spagnolo, intitolato a Ricardo Tormo, il pilota padrone di casa ha fatto il vuoto, senza mezzi termini, provando a dare il via nel migliore dei modi al fine settimana conclusivo della stagione, un modo per il portacolori del team Red Bull KTM Tech3 per mettere alle spalle settimane complicate. Dopo l’illusione della fuga verso il titolo, infatti, ha vissuto una seconda parte di annata nella quale è letteralmente crollato.

Il turno del mattino, come detto, ha visto Daniel Holgado svettare con il tempo di 1:38.919 rifilando distacchi abissali a tutti i rivali. In seconda posizione, per esempio, troviamo il colombiano David Alonso (Gas Gas Aspar) a 401 millesimi, l’unico con un gap che si può definire come contenuto, quindi è terzo il neo-campione del mondo, il padrone di casa Jaume Masià (Honda Leopard) a 888 millesimi.

Quarto il giapponese Talyo Furusato (Honda Asia) a 910 millesimi, davanti al suo connazionale Ryusei Yamanaka (Gas Gas Aspar), quinto a 928, mentre è sesto lo spagnolo David Munoz (KTM BOE) a 1.012. Settimo il suo connazionale José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 1.030, ottavo il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Liqui Moly) a 1.037, quindi nono l’australiano Joel Kelso (CFMOTO Pruestel) a 1.242, con lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) che completa la top10 a 1.331.

Si ferma in 11a posizione il nostro Filippo Farioli (Red Bull KTM Tech3) a 1.378, quindi 18° Romano Fenati (Honda Snipers) a 1.833, mentre il suo compagno di team Matteo Bertelle è 20° a 1.878. Si ferma in 25a posizione Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 2.409, davanti a Riccardo Rossi (Honda SIC58) 26° a 2.778.

Foto: Valerio Origo