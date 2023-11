Moto2, Fermìn Aldeguer da record della pista nelle FP2 in Qatar, Arbolino, Vietti e Foggia in top 14

Sempre Fermìn Aldeguer. Lo spagnolo sta esplodendo definitivamente in questo finale di stagione e fa segnare il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar a Lusail. L’iberico, in orbita MotoGP, sta mostrando tutto il suo talento e le sue qualità nelle ultime gare: 1:58.059 che gli vale il record della pista e un solco nei confronti degli avversari.

Nella seconda sessione di libere c’è una notevole evoluzione della pista e i tempi sono sensibilmente più veloci rispetto al turno del giorno. C’è grande alternanza in testa alla classifica: da Manuel Gonzalez, fino a Sam Lowes ad Aron Canet e infine a Fermin Aldeguer che fa un crono notevole nella parte finale della sessione e fa segnare il record della pista.

Bene Tony Arbolino che dopo una P1 piuttosto negativa è riuscito a riprendersi e mettersi comodamente in top 14 (decimo) e assicurarsi così l’accesso al Q2. Si conferma discretamente competitivo anche Dennis Foggia che è quattordicesimo, mentre Celestino Vietti (tredicesimo), dopo una prima parte piuttosto in sordina, è riuscito a mettersi fra i 14 in uno degli ultimi tentativi.

Non brilla Pedro Acosta che non ha spinto più di tanto: il campione del mondo chiude in ottava posizione appena davanti ad Alonso Lopez e Tony Arbolino. Piuttosto lontano dai migliori e non competitivo per il passaggio in Q2 Mattia Casadei, terzultimo.

Foto: Lapresse