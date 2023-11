Moto2, dominio spagnolo nei test di fine anno a Valencia, approvate le nuove gomme Pirelli

Sono andati in archivio i test di fine stagione della Moto2. Sul tracciato di Valencia, dove domenica si è chiuso il Mondiale 2023, i piloti hanno avuto una giornata a disposizione per provare le moto in configurazione 2024 e, soprattutto, fare la conoscenza delle nuove gomme. Sul circuito intitolato a Ricardo Tormo, le gomme Pirelli erano il punto di maggiore attenzione per team e piloti.

A quanto pare i protagonisti della classe mediana hanno approvato le nuove coperture (con tempi record davvero interessanti), mettendo in mostra la possibilità di far segnare ottimi crono anche con mescole differenti, e non solamente con le canoniche soft. Il miglior tempo della giornata è stato realizzato da Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) in 1:33.061 ottenuto nei 24 giri completati nel corso della mattinata.

Secondo tempo per il connazionale Aron Canet (Kalex Fantic) in 1:33.074 a 13 millesimi, quindi terzo un altro iberico, il lanciatissimo Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) in 1:33.151 a 90 millesimi. Prosegue il monologo dei padroni di casa con Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) in 1:33.270 a 209 millesimi, mentre è quinto l’ennesimo spagnolo, Albert Arenas (Kalex Gresini) in 1:33.302 a 241.

Sesto crono per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 311 millesimi, settimo il primo degli italiani, Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 322, mentre è ottavo lo spagnolo Alex Escrig (Forward) a 378. Si ferma in nona posizione il belga Barry Baltus (Kalex Fleten) a 390, mentre completa la top10 il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu) a 392. Chiude in 11a posizione Dennis Foggia (Kalex Italtrans) a 501 millesimi, quindi 22° Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) a 1.189.

Foto: Valerio Origo