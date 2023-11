Moto2, Ai Ogura il migliore della FP2 a Sepang, 4° Pedro Acosta. Tony Arbolino in Q1

Emesso il verdetto sulla prima giornata del GP della Malesia, terzultimo round del Mondiale 2023 di Moto2. Sul circuito di Sepang non facile per i piloti della classe intermedia trovare il giusto set-up su una pista che richiede tantissimo ai freni. Un circuito da stop&go e avere stabilità nel momento in cui bisogna inserire la moto in curva è fondamentale.

Il migliore del secondo turno di libere è stato il giapponese Ai Ogura. In sella alla Kalex dell’IDEMITSU Honda Team Asia, il nipponico ha fermato i cronometri sul tempo di 2:06.093 con 0.100 di vantaggio sullo spagnolo Aron Canet (Pons Wegow Los40) e 0.153 sul britannico Jake Dixon (Inde GasGas Aspar Team).

In quarta posizione ha chiuso il leader del campionato, Pedro Acosta. L’iberico del Red Bull KTM Ajo sta agendo in gestione nel corso di questo fine-settimana, consapevole del suo status di leader in graduatoria e tenendo conto dei problemi del suo immediato inseguitore, Tony Arbolino. Il lombardo, infatti, non è riuscito a centrare la qualificazione in Q2, rimanendo al di fuori della top-14 qualificante per il secondo stint delle qualifiche di domani.

Tanti problemi per Arbolino che fatica a gestire la Kalex del Team Marc VDS, avendo concluso in diciottesima piazza a 1.203 dalla vetta. Se la gara domenicale dovesse concludersi con queste posizioni, Acosta festeggerebbe la conquista del titolo iridato. Saranno nella Q2, invece, Celestino Vietti (12° a 0.818 nella FP2) e Dennis Foggia (17° a 1.101), sulla base della classifica combinata, in sella rispettivamente alle Kalex del Fantic Racing e dell’Italtrans Racing Team. Molto distante dal vertice Mattia Casadei che ha concluso in trentesima posizione sull’altra moto del Fantic Racing (2.987 da Ogura).

Foto: Valerio Origo