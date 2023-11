Mathieu van der Poel svela il calendario di ciclocross: 13 gare in inverno e difesa del Mondiale

Mathieu van der Poel ha svelato il calendario della propria stagione di ciclocross. Il Campione del Mondo parteciperà a tredici gare nel corso dell’inverno. Il fuoriclasse olandese, che nel corso di questa stagione ha conquistato anche il titolo iridato su strada, esordirà il 22 dicembre a Mol e il giorno successivo prenderà parte all’appuntamento di Coppa del Mondo ad Anversa, tornando poi nel massimo circuito il giorno di Santo Stefano a Gavere. Nella parte finale dell’anno lo vedremo all’opera al Superprestige di Diegem (28 dicembre), all’Exact Cross di Loenhout e in Coppa del Mondo a Hulst (30 dicembre).

Mathieu van der Poel, che quest’anno ha vinto anche Milano-Sanremo e Parigi-Roubaix, trascorrerà il Capodanno in sella con l’X20 a Baal, poi il 4 dicembre altro X20 a Koksijde. Doppia avventura in Coppa del Mondo tra Zonhoven (7 gennaio) e Benidorm (21 gennaio), seguita dall’X20 di Hamme (27 gennaio) e da un altro appuntamento in Coppa del Mondo a Hoogerheide (28 gennaio). Il 4 febbraio si presenterà a Tabor per disputare i Mondiali e cercare di difendere la maglia arcobaleno. Di seguito il calendario completo della stagione di Mathieu van der Poel nel ciclocross.

CALENDARIO MATHIEU VAN DER POEL NEL CICLOCROSS

22 dicembre: Exact Cross a Mol

23 dicembre: Coppa del Mondo ad Anversa

26 dicembre: Coppa del Mondo a Gavere

28 dicembre: Superprestige a Diegem

29 dicembre: Exact Cross a Loenhout

30 dicembre: Coppa del Mondo a Hulst

1° gennaio: X20 a Baal

4 gennaio: X20 a Koksijde

7 gennaio: Coppa del Mondo a Zonhoven

21 gennaio: Coppa del Mondo a Benidorm

27 gennaio: X20 ad Hamme

28 gennaio: Coppa del Mondo a Hoogerheide

4 febbraio: Mondiali a Tabor

Foto: Lapresse