Maratona Firenze 2023, risultati e classifica: Said El Otmani vince di forza, sigillo italiano in Toscana!

Said El Otmani ha vinto la Maratona di Firenze 2023. Il podista italiano si è imposto lungo le strade del capoluogo toscano, trionfando nella 39ma edizione di una delle 42,195 km più prestigiose e importanti del Bel Paese. Il portacolori dell’Esercito ha piazzato un allungo importante nei pressi del 35mo chilometro ed è riuscito a tagliare il traguardo con il tempo di 2h12:39, migliorando sensibilmente il proprio personale di 2h13:23 siglato due anni fa ad Ampugnano.

Il 32enne, nato in Marocco e trasferitosi a dieci anni in provincia di Salerno, ha indossato la maglia azzurra nel 2019, quando prese parte ai Mondiali su pista (eliminato in batteria sui 5000 metri) e agli Europei di cross. L’allievo di Gianni Crepaldi si è lasciato alle spalle i quotati kenyani Edwin Kipleting (2h13:50) e Biwott Chemweno (2h15:05), mentre il bahrainita Ibrahim Abdo, favorito della vigilia, ha chiuso in quarta posizione con il crono di 2h19:45. Sesto posto per l’italiano Hicham Kabir (2h22:44), ottavo Andrea Soffientini (2h24:50), fuori dalla top-10 gli altri italiani Ismail El Haissoufi (12mo in 2h27:41) e Alessandro Claut (2h28:23).

Tra le donne, invece, si è imposta la rwandese Clementine Mukandanga con il tempo di 2h25:54, capace di vincere a Firenze dopo i terzi posti del 2018 e del 2022. Si sono inchinate l’ugandese Rebecca Cheptegei (2h27:08), la tanzaniana Failuna Abdi Matanga (2h28:58) e la kenyana Jeptoo Cheromei (2h31:29). La migliore italiana al traguardo è stata Maria Gorette Subano, sesta in 2h45:22. Subito alle sue spalle Federica Moroni (2h50:54), nona Roberta Scabini in 2h57:34.

Foto: Renai/comitato organizzatore Maratona Firenze