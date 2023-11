LIVE Italia-Germania, Billie Jean King Cup in DIRETTA: Trevisan confermata nel primo singolare?

CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di Italia-Germania, seconda sfida per le azzurre nel gruppo D delle Finals di Billie Jean King Cup 2023. La squadra guidata da Tathiana Garbin prova a chiudere il discorso qualificazione alle semifinali sfidando la compagine capitanata da Rainer Schuettler.

Dopo la perentoria rimonta di ieri Martina Trevisan sembra viaggiare verso una meritata riconferma. La mancina toscana, piegate le resistenze della veterana francese Alizè Cornet, può dare sicurezza alla selezione di Garbin, con Paolini certa del posto da numero uno d’Italia. La solidità della trentenne fiorentina anche sul veloce dona sicurezza a tutto il gruppo, che contro la Francia ha messo in piedi una prestazione di altissimo livello.

Sarà esordio per la Germania, con l’ex semifinalista Wimbledon che molto probabilmente si affiderà a Laura Siegemund. La trentacinquenne di Filderstadt è la numero due tedesca per ranking dietro l’altra veterana Tatjana Maria e parte nelle gerarchie di poco avanti all’emergente Eva Lys. In queste competizioni i capitani genericamente scelgono di affidarsi all’esperienza, ma attenzione a possibili sorprese.

Il primo singolare di Italia-Germania di Billie Jean King Cup inizierà alle 10.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Supertennis, ed in streaming su SupertenniX. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurre!

Foto: LaPresse