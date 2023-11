LIVE Cocciaretto/Trevisan-Garcia/Mladenovic 6-5, Italia-Francia 2-0 BJK Cup in DIRETTA: le azzurre servono per vincere il primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6-5 Break Cocciaretto/Trevisan: risposta profondissima della toscana, che provoca l’errore di Mladenovic.

Seconda

30-40 Angolo strettissimo trovato in risposta da Cocciaretto, che forza l’errore dell’avversaria. Break point per le azzurre.

30-30 Servizio ad uscire vincente per Mladenovic.

15-30 Risposta in lob di Cocciaretto nella zona di conflitto. Garcia sceglie di giocare una complicata veronica, non trovando il campo.

15-15 Servizio al corpo vincente per Mladenovic. Non riesce a spostarsi dalla traiettoria della palla Trevisan.

0-15 Stecca lo smash Garcia, su un ottimo lob di Cocciaretto, che sta trovando ottime soluzioni con questo colpo.

5-5 Gioco Cocciaretto/Trevisan: le azzurre vincono tre punti consecutivi e si salvano in questo decimo game.

Seconda

40-30 Servizio vincente per Cocciaretto.

30-30 Fa ottima guardia a rete Trevisan, che gestisce bene la risposta di Garcia.

15-30 Errore grave di Cocciaretto, che sbaglia il dritto dal centro del campo, vanificando un’ottima prima.

15-15 Bravissima Cocciaretto, che vede Mladenovic spostarsi verso il centro e la punisce giocando il lungolinea.

0-15 Si stampa sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Cocciaretto.

Dopo il cambio di campo le azzurre serviranno per rimanere nel primo set. In questo parziale Trevisan e Cocciaretto hanno messo a segno 1 Ace ed 1 doppio fallo. Le due hanno vinto il 55% dei punti sulla prima di servizio ed il 44% sulla seconda.

4-5 Gioco Garcia/Mladenovic: termina lungo il lob difensivo di Trevisan, brava in precedenza a rispondere sul servizio al corpo.

Seconda

40-30 Garcia tenta un complicatissimo rovescio incrociato dal centro del campo. La palla termina in rete.

Seconda

40-15 Servizio al corpo vincente per la francese.

30-15 Nulla può Trevisan sul duplice attacco di Garcia, che ha sfruttato la deviazione del nastro per tirare verso il corpo della toscana.

15-15 Dritto pesante giocato da Trevisan verso Mladenovic, che non trova il campo con la volee in allungo.

15-0 Ace per Garcia, che trova un’ottima traiettoria in slice.

4-4 Break Garcia/Mladenovic: errore di Trevisan, che ha cambiato scelta in corso d’opera, dopo aver visto il movimento della francese a rete.

0-40 Favoloso rovescio lungolinea vincente di Mladenovic, che esce da uno scambio prolungato, 18 colpi, sulla diagonale sinistra. Leggermente sorpresa Cocciaretto,

Seconda

0-30 Si muove in anticipo Mladenovic, che capisce le intenzioni di Trevisan e chiude con la volee alta di dritto.

0-15 Il dritto di Trevisan si stampa sul nastro e ricade nella metà campo delle azzurre. In precedenza Martina aveva tentato di chiudere con uno schiaffo al volo, ma si è opposta bene Garcia.

4-3 Break Cocciaretto/Trevisan: Martina spinge bene da fondo campo e orza Mladenovic a giocare un lob, il quale però rimane troppo corto. Tutto facile per Cocciaretto, che chiude con lo smash.

0-40 Ottima risposta di Cocciaretto. Va fuori giri Mladenovic, la quale spedisce lungo il dritto in uscita dal servizio.

0-30 Comoda volee alta sbagliata da Garcia.

0-15 Lob sulla riga di Cocciaretto, che costringe Mladenovic ad alzare un pallonetto su Trevisan, la quale chiude con uno smash comodo.

3-3 Gioco Cocciaretto/Trevisan: altra prima vincente da destra per Elisabetta.

40-15 Tocca la palla Trevisan a rete, nel tentativo di proteggersi sulla fucilata di dritto di Garcia.

40-0 Slice vincente per Cocciaretto.

30-0 Termina lunga la risposta.

15-0 Si spegne in rete il dritto di Garcia, che aveva comandato lo scambio da fondo campo, giocando un paio di lob ben eseguiti.

2-3 Gioco Garcia/Mladenovic: termina lunga la risposta di rovescio di Trevisan.

40-30 Rimane corto il pallonetto di Cocciaretto. Ne approfitta Mladenovic, che chiude il punto con lo schiaffo al volo.

30-30 Tenta un complicatissimo passante lungolinea Garcia, messa in difficoltà dal grande angolo trovato con il dritto da Trevisan.

30-15 Mladenovic fa ottima guardia a rete e chiude senza particolari patemi.

15-15 Solidissima Trevisan da fondo campo, che prima trova una risposta in allungo sul kick di Garcia, e poi gioca due ottimi passanti.

15-0 Uno-due veloce delle francesi, che sfruttano alla perfezione l’ottima prima.

2-2 Gioco Cocciaretto/Trevisan: favoloso dritto in contropiede di Martina, che, stabile sugli appoggi, riesce a gestire l’ottima risposta di Mladenovic.

40-15 Si spegne in rete la risposta di dritto di Garcia, che aveva provato ad anticipare.

30-15 Brutto errore di Cocciaretto, che sbaglia una comoda volee alta, vanificando un’ottima prima della connazionale.

30-0 Termina lungo il lob di Garcia. Bravissima Trevisan a guadagnare campo con i primi colpi a rimbalzo, mettendo sottopressione le francesi.

15-0 Cocciaretto legge benissimo le intenzioni di Mladenovic, e chiude con una comoda volee di dritto.

Al servizio Martina Trevisan

Inizio non spettacolare del match di doppio, con diversi errori da entrambe le parti. In questi primi game è parsa in difficoltà Garcia, ancora scossa dalla cocente sconfitta rimediata in singolare. È stata brava Mladenovic a trascinare la coppia in risposta all’immediato controbreak.

1-2 Gioco Garcia/Mladenovic: rimane alta la risposta di Cocciaretto, ne approfitta Garcia.

Risponderà Cocciaretto.

40-40 Scappa la risposta di Trevisan, che viene investita dal servizio al corpo della transalpina. Deciding Point.

Seconda

30-40 Doppio fallo, il secondo consecutivo da destra.

Seconda

30-30 Grandissimo punto vinto dalle azzurre. In principio comanda da fondo campo Trevisan, che costringe Mladenovic ad arretrare ed a giocare un complicato pallonetto. Non si fa trovare sorpresa Cocciaretto, che alla seconda volee chiude.

Seconda

30-15 Doppio fallo. Il nastro porta via la seconda di servizio di Mladenovic.

30-0 Va fuori giri con il dritto Trevisan, con la palla che termina lunga.

15-0 Servizio al corpo e volee alta per Garcia.

Al servizio Kristina Mladenovic.

1-1 Break Garcia/Mladenovic: doppio fallo per Cocciaretto. Le francesi conquistano immediatamente il contro-break.

Seconda

30-40 ACE!! Grandissimo slice di Elisabetta, che pizzica la riga esterna.

15-40 Rimane corto il pallonetto di Cocciaretto, che permette a Mladenovic di chiudere agilmente.

15-30 Mladenovic affossa in rete la risposta di dritto.

Seconda

0-30 Termina in rete il rovescio della marchigiana, che vanifica così un ottimo lob.

0-15 Grande angolo trovato in risposta da Mladenovic, che costringe Cocciaretto ad un complicato dritto.

Al servizio Elsiabetta Cocciaretto.

Molto fallosa in questo primo game Garcia, che ha commesso tre errori non forzati. La francese sembra ancora scossa dalla partita di singolare persa poco fa.

1-0 Break Cocciaretto/Trevisan: termina lungo il rovescio di Garcia, dopo un’ottima risposta di Cocciaretto.

Seconda

Le azzurre scelgono di rispondere da destra con Cocciaretto.

40-40 Termina lungo il dritto di Garcia. Deciding Point.

40-30 Servizio al corpo e comoda volee alta per Mladenovic.

30-30 Servizio in slice al centro vincente. Riesce solo a toccare Trevisan.

15-30 Termina in rete il tentativo di dritto vincente di Garcia, che ha affrettato il movimento in uscita dal servizio.

15-15 Prima vincente di Garcia.

0-15 Partono subito benissimo le azzurre, con il dritto vincente lungolinea di Cocciaretto.

Al servizio Caroline Garcia

PRIMO SET

16.10 Concluso il riscaldamento pre-match.

16.09 Questo incontro oltre ad essere molto importante nell’economia del girone, potrebbe essere un buon test in vista della partita contro la Germania.

16.08 Ricordiamo il format della Billie Jean King Cup: le squadre sono state divise in 4 gironi da tre, di cui solo la prima avanzerà alle semifinali. L’Italia e la Francia sono state inserite nel girone D, insieme alla Germania. Visto il grande equilibrio, almeno sulla carta, dei 3 tie è importante ogni singolo incontro, per non dire ogni punto.

16.07 Cocciaretto e Trevisan possono però sfruttare l’inerzia positiva in loro favore. Le azzurre, forti della vittoria del tie già acquisita, potranno giocare con la mente libera, con la pressione totalmente sulle spalle delle avversarie.

16.06 Garcia e Mladenovic partono senza dubbio con i favori del pronostico: le due francesi hanno dei meccanismi rodati, dato che hanno spesso fatto coppia nel circuito WTA, conquistando anche due titoli Slam.

16.05 Iniziati i 5 minuti di riscaldamento pre-match.

16.03 L’Italia ha vinto entrambi gli incontri di singolare e si è aggiudicata la vittoria di questo tie. Vista la formula a giorni ogni punto è importante, motivo per cui non va sottovalutato quest’incontro.

16.02 Buon pomeriggio amici e amiche di OA Sport e bentrovati alla DIRETTA LIVE testuale del doppio di Italia-Francia.

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del doppio tra Cocciaretto/Trevisan-Garcia/Mladenovic, terzo incontro della sfida tra Italia e Francia nella Billie Jean King Cup 2023. La formazione di Tathiana Garbin è inserita nel girone D di queste Finals, insieme alle transalpine ed alla Germania. Questo raggruppamento si preannuncia molto equilibrato, motivo per cui ogni singolo incontro potrebbe fare la differenza per vincere il girone e qualificarsi alle semifinali.

Il doppio potrebbe essere un’arma a favore della nazionale italiana, che è riuscita a strappare la qualificazione a Siviglia proprio con l’incontro di questa specialità. Nel turno di qualificazione ,andato in scena lo scorso aprile, l’Italia ha avuto la meglio della Slovacchia per 3-2, con il punto decisivo conquistato da Cocciaretto e Trevisan.

Nelle fasi di qualificazione la Francia ha perso il doppio giocato contro la Gran Bretagna, anche se in quella circostanza si è giocato a risultato già acquisito. Le transalpine possono vantare in squadre di una specialista del doppio come Kristina Mladenovic, la quale vanta nel proprio palmares 6 titoli Slam, di cui due con la connazionale Garcia.

L’incontro tra Italia e Francia inizierà alle 10.00 sul campo centrale: si giocheranno prima i due singolari, e poi il doppio. L’incontro sarà visibile su Supertennis, mentre la copertura streaming è affidata a Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del doppio tra Cocciaretto/Trevisan e Garcia/Mladenovic, terzo incontro dalle 10.00 della sfida Italia-Francia, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: Lapresse